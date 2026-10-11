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Migranti, ecatombe al largo di Gibuti: 109 morti e 116 dispersi dopo naufragio

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(Adnkronos) – Ancora una terribile strage di migranti in mare. Almeno 109 persone, tra cui 15 bambini, sono morte e circa 116 risultano disperse dopo che un'imbarcazione è affondata al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite. I sopravvissuti hanno affermato che l'imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta a nord della città gibutiana di Obock. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2026

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