Attualità

Migranti, Alarm Phone: “17 morti in tempesta Mediterraneo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Secondo le nostre fonti 17 persone non sono sopravvissute alla tempesta". A dirlo è Alarm Phone che due giorni fa aveva lanciato un sos per un'imbarcazione con una sessantina di migranti a bordo in balia delle onde alte e alle deriva nel Mediterraneo centrale. Ancora ieri le persone risultavano disperse. "La loro ultima posizione nota era al centro di una violenta tempesta".  Oggi il drammatico epilogo. In 17 sarebbero morti, gli altri sopravvissuti, invece, sono stati stati riportati in Libia. "Si trovano adesso in un centro di detenzione – dice l'ong -. Queste morti e queste esperienze traumatiche avrebbero potuto essere evitate".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

L’inverno non molla, ancora neve e vento freddo: le previsioni meteo

54 minuti fa

‘Chi l’ha visto?’, stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata

3 ore fa

Cuba, l’ultimatum di Trump: “Il presidente Diaz Canel esca di scena”

3 ore fa

Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio