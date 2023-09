Migranti, a Lampedusa notte di sbarchi. Oggi Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen sull’isola

(Adnkronos) – Altri nove sbarchi nella notte a Lampedusa, con l'arrivo di almeno 233 migranti, nel giorno in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sono attese sull'isola. E' stato un via vai continuo di barchini con a bordo anche donne e minori soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. E sembra che altri barchini siano in arrivo. Sono in tutto 1.950, questa mattina, i migranti presenti all'hotspot. Prevista la partenza di 640 persone con la nave Veronese diretta a Catania. Quella della presidente della Commissione europea sarà una visita di poche ore per toccare con mano l'emergenza che l'isola sta vivendo in questi giorni. Le due leader, che dovrebbero arrivare a metà mattinata a Lampedusa, andranno al molo Favaloro, assediato in questi giorni dai tanti barchini degli sbarchi autonomi visti attendere in fila. I due presidenti terranno dichiarazioni congiunte alle 11.20 presso l’aeroporto dell’isola, rende noto Palazzo Chigi. La premier e von der Leyen sono attese questa mattina anche all'hotspot. Secondo quanto apprende l'Adnkronos dopo l'arrivo all'aeroporto Meloni e von der Leyen, accompagnate del Prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, andranno nella struttura di contrada Imbriacola, che dopo i trasferimenti di centinaia di migranti, via nave, ospita circa 2.000 persone.

Pubblicato il 17 Settembre 2023