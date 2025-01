Migranti, 91 soccorsi da Ocean Viking: rianimata bimba di 7 anni

(Adnkronos) – E' stata rianimata e trasferita d'urgenza a Malta insieme alla mamma e alla sorella, la bimba di 7 anni soccorsa dall'Ocean Viking ieri sera nell'area Sar maltese. La piccola è stata tratta in salvo insieme ad altri 91 naufraghi da due barche dopo una segnalazione da parte di un aereo Frontex e un'allerta di Alarm Phone. Ad arrivare per primo nella zona delle operazioni è stato l'equipaggio di Sea Punks che ha recuperato parte delle persone fino alla sua capacità massima, stabilizzando le altre con giubbotti di salvataggio. Quando il cuore della bambina ha smesso di battere solo l'intervento del team medico dell'Ocean Viking ha scongiurato l'ennesima tragedia. "Ieri sera abbiamo assistito a una tragedia e a una grande solidarietà in mare, dove le ong di ricerca e soccorso continuano a colmare il vuoto lasciato dagli Stati europei nel Mediterraneo", dice adesso Sos Mediterranee, ricordando che la piccola "sta lottando tra la vita e la morte perché una pericolosa traversata in mare è ancora l’unica via che lei e la sua famiglia hanno avuto per cercare sicurezza". L'Ocean Viking sta ora dirigendosi verso Ancona, indicato dalle autorità italiane come il porto di sbarco. "A 1.400 chilometri di distanza dalla zona delle operazioni, cosa che impone un viaggio di 3,5 giorni a naufraghi che hanno già vissuto un’esperienza profondamente traumatica in mare", denuncia l'ong. "Non conosciamo le informazioni anagrafiche di questa bambina e della sua famiglia – conclude Sos Mediterranee -, non sappiamo di dove sia, non sappiamo nulla del suo background migratorio. Niente di tutto questo importa. L’unica cosa che importa è che sia stata soccorsa, come dovrebbe succedere a chiunque si trovi in una situazione di pericolo". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Gennaio 2025