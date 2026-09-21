Migrante aggredisce poliziotti con spranga a Crotone. Il Tribunale ne aveva respinto il trattenimento: “Non pericoloso”

(Adnkronos) – Un uomo di origine nigeriana questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'Adnkronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi K.S., 31 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere. I cinque agenti hanno riportato prognosi di 30 giorni mentre sono sette le auto parcheggiate e danneggiate. Nel corso della perquisizione l'uomo è stato trovato con tre spranghe di ferro e una chiave

inglese: il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 31enne, dopo lo sbarco nel 2017, era stato trasferito al Cara di Crotone, dove aveva fatto richiesta di asilo. La commissione aveva rigettato l’istanza. Rigetto contro il quale il giovane aveva presentato ricorso, anche questo respinto nel 2019. Divenuto irregolare, ha iniziato a commettere reati spesso venendo arrestato. Da ultimo, a luglio 2026, è stato scarcerato da Poggioreale (Napoli) per fine pena ed era stato invitato a formalizzare in questura a Crotone la nuova domanda di asilo nel frattempo proposta. Arrivato a Crotone per lui era stato disposto un trattenimento per pericolosità. Accompagnato al Cpr di Bari, il tribunale non ha convalidato la misura non ravvisando la pericolosità. La nuova domanda di asilo del nigeriano è stata dichiarata inammissibile.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Settembre 2026