Migliore (min.Salute): “Comunicazione più precisa e vicina a cittadino con nuove tecnologie”

(Adnkronos) – “Il ministero della Salute, nella consapevolezza che il dialogo è fondamentale per consolidare il rapporto di fiducia tra i nostri destinatari di salute e il sistema sanitario nazionale, ha avviato un percorso di sperimentazione di strumenti che possono aiutare in una comunicazione di massa precisa e di prossimità, permettendo di passare dall’informare al dialogare con i cittadini”. Lo afferma Giovanni Migliore, direttore generale della Comunicazione e delle Relazioni istituzionali del ministero della Salute, parlando delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, tra cui l’Ai, nella comunicazione istituzionale, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, a Roma.

In merito alle possibili azioni di contrasto alla disinformazione e alla diffusione di informazioni sanitarie non validate che possono derivare dall’utilizzo erroneo di strumenti sempre più potenti e accessibili, Migliore spiega: “Abbiamo effettuato un’indagine demoscopica che documenta come due terzi della popolazione utilizzi comunemente gli strumenti di intelligenza artificiale per temi di salute. La preoccupazione principale di questi cittadini è proprio quella di avere informazioni validate e corrette. I nostri cittadini si fiderebbero di più di sistemi che sono certificati dal Ministero della Salute e dalle istituzioni sanitarie in generale”, conclude.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026