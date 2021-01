Sono stati certificati i lavori di efficientamento energetico e di miglioramento della sostenibilità ambientale all’Istituto “ De Rogatis” di San Nicandro Garganico.Questi i lavori eseguiti per l’attestato di prestazione energetica:isolamento termico pareti e soffitti sostituzioni di caladie generatore di calore e val. termos. e canne fumarie sostituzioni corpi illuminantirifacimenti di aiuole e parcheggio per diversamente abili realizzazione area raccolta rifiuti differenziata sostituzioni di vetrature a triplo vetro camera del tipo antinfortunistico trasporti a discarica e smaltimenti sostituzioni di rubinetterie e cassette di scarico a risparmio energetico rifiniture e pitturazioni realizzazioni di percorrenze per accessibilita’ diversamente abili pari al 90%. realizzazione di impianto fotovoltaico per 20kwp. Il Presidente, Nicola Gatta specifica che continua la programmazione dell’Ente per sostenere gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e di miglioramento della sostenibilità ambientale degli istituti scolastici di competenza della Provincia.I lavori sono stati coordinati dalla dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Denise Decembrino, coadiuvata dal tecnico dell’Ente, Luigi Radi.

