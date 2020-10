Miglio: “Serve una rivisitazione degli assetti di maggioranza”

Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha azzerato la giunta comunale perche’ “la situazione che si e’ determinata – spiega in una nota – richiede una rivisitazione complessiva degli assetti di governo nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa”. Ai sette ex assessori sono state quindi ritirate le deleghe. La revoca “si basa su valutazioni di opportunita’ politico-amministrative a seguito di verifica politica e non si tratta di atto sanzionatorio ne’ di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato oltre che da valutazioni politiche anche a garanzia della coesione e dell’unitarieta’ dell’azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico”, prosegue la nota. La revoca del precedente Decreto n.47 del 15.07.2019 è con effetto immediato. Il Sindaco si è riservato di nominare la nuova Giunta Comunale con successivo e separato provvedimento. Nelle more della nomina della nuova Giunta restano provvisoriamente in capo al Sindaco le deleghe per le materie precedentemente attribuite agli assessori revocati.

