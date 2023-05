Miele (Corte Conti): “Sì a legge su lobby per trasparenza confronto e dialettica”

(Adnkronos) – "Quello dei rapporti istituzionali e dell'azione di lobby è un tema di grandissimo interesse e attualità. Una democrazia matura deve portare gli interessi dei vari attori". A dirlo Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti, intervenendo in videocollegamento al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma. "Piuttosto che continuare a far finta che non esistano incontri nei corridoi – sottolinea – meglio avere una legge sulle lobby. Anche quando si approvano leggi del settore pubblico si fanno le audizioni parlamentari proprio per conoscere le diverse opinioni, quindi non credo ci sia nulla di male ad ascoltare le varie categorie per far sì che tutto accada in trasparenza, confronto e dialettica per fare le leggi. Si possono così anche combattere forme di rappresentazione di interessi che avvengono non alla luce del sole". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2023