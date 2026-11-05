Attualità

Midterm Usa, Meloni: “Rispetto per voto americani, rapporto tra Italia e Stati Uniti non cambia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al nuovo Quotidiano Nazionale che debutta oggi, a proposito dell’esito delle midterm americane. 

“Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti – sottolinea – non cambia nulla: per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari. A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato. Se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Si rifiuta di mettere l’ananas sulla pizza: chef italiano licenziato in Australia

14 minuti fa

Giusti (Forum Finanza Sostenibile): “Investire nella sostenibilità vuol dire avere un pensiero

20 minuti fa

Salerno, 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa vicino casa

39 minuti fa

Marinali (Utilitalia: “Emergenza climatica ormai è nuova normalità”

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio