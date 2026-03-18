Microsoft riorganizza il settore IA con un nuovo boss di Copilot

(Adnkronos) – Microsoft ha avviato una profonda ristrutturazione interna volta a eliminare la storica frammentazione dell'IA Copilot. Fino a oggi, le divisioni dedicate ai consumatori e quelle rivolte al mercato commerciale hanno operato su binari separati, generando un'esperienza d'uso spesso incoerente. La nuova strategia di Satya Nadella punta a fondere queste realtà in un unico sistema integrato, semplificando lo sviluppo e l'offerta del prodotto attraverso quattro pilastri fondamentali: esperienza d'uso, piattaforma, applicazioni Microsoft 365 e modelli di intelligenza artificiale. L'operazione ridefinisce i ruoli chiave ai vertici di Microsoft AI. Mustafa Suleyman, entrato in azienda quasi due anni fa dopo l'acquisizione del team di Inflection AI, lascerà la gestione diretta delle funzionalità dell'assistente per focalizzarsi esclusivamente sulla creazione dei modelli linguistici proprietari, ottimizzati per le esigenze aziendali. La guida operativa di Copilot passa invece a Jacob Andreou, ex dirigente di Snap, che assumerà la responsabilità globale di design, ingegneria e crescita del prodotto, riferendo direttamente al CEO Nadella. Questa mossa segna il superamento di un modello che non ha dato i frutti sperati, specialmente dopo il recente restyling della versione consumer che non aveva trovato riscontro nella controparte professionale. La creazione di un unico team di leadership per Copilot mira a risolvere l'assenza di una proprietà chiara sul progetto all'interno della società. Resta tuttavia da chiarire il destino di divisioni storiche come Edge, Bing e MSN, i cui team potrebbero subire ulteriori variazioni a seguito del nuovo incarico tecnico affidato a Suleyman. Il rimpasto si inserisce in un periodo di transizione più ampio per il colosso di Redmond, segnato da addii eccellenti tra le fila dei veterani. La riorganizzazione segue infatti l'annuncio del ritiro di Rajesh Jha, figura chiave con trentacinque anni di carriera che supervisionava Windows e Office, e l'uscita di scena di Phil Spencer dal settore gaming. Con l'avvicinarsi del nuovo anno fiscale, è probabile che Microsoft prosegua con ulteriori aggiustamenti strutturali per consolidare la propria posizione nella corsa all'intelligenza artificiale integrata.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026