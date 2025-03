Microsoft AI Tour 2025: l’intelligenza artificiale generativa e agentica come propulsore di crescita nazionale

(Adnkronos) – La tappa italiana del Microsoft AI Tour 2025 si è svolta con un significativo afflusso di partecipanti, superando le duemila presenze tra professionisti in sede e connessioni da remoto. L'evento ha rappresentato un'importante piattaforma di confronto per imprenditori, manager, esperti IT e sviluppatori, focalizzandosi sul potere dirompente dell'Intelligenza Artificiale e promuovendo la condivisione di competenze e pratiche innovative. Organizzato da Microsoft presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano, l'appuntamento ha posto in evidenza il ruolo strategico dell'AI generativa e agentica come motore di crescita per l'Italia.

Le analisi di IDC stimano un ritorno economico medio di 3,70 dollari per ogni dollaro investito in AI generativa, mentre le previsioni di TEHA Group suggeriscono che un'adozione diffusa di tale tecnologia potrebbe incrementare il PIL annuo italiano fino a 312 miliardi di euro nei prossimi quindici anni, con un aumento potenziale del 18,2%. Questi dati hanno costituito un filo conduttore delle 37 sessioni dell'evento, animate da oltre 50 esperti che hanno illustrato il potenziale delle nuove tecnologie attraverso dimostrazioni pratiche e presentazioni di casi di successo. La visione trasformativa dell'AI è stata approfondita nella sessione plenaria da Asha Sharma, Corporate Vice President e Head of Product Microsoft AI Platform. Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha posto l'accento sul ruolo cruciale dell'AI Generativa e Agentica come catalizzatore di crescita per il Paese: "Secondo i più recenti dati del Politecnico di Milano, il mercato dell'Intelligenza Artificiale in Italia ha raggiunto lo scorso anno un valore record di 1,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 58%, trainata in particolare dalle sperimentazioni di AI Generativa, che rappresentano il 43% del valore totale. Questo fenomeno in rapida espansione vede l'Italia tra i leader in Europa per l'utilizzo di strumenti di Gen AI pronti all'uso. Se l'impatto dell'AI Generativa si è dimostrato rivoluzionario, l'AI Agentica è destinata ad avere un effetto ancora più dirompente, amplificando le capacità umane e accelerando ulteriormente i processi di innovazione aziendale, contribuendo così alla competitività complessiva del Paese. In un contesto eterogeneo come quello del sistema economico italiano, è fondamentale investire sempre più in infrastrutture, sicurezza e conoscenza, affinché sia le grandi imprese che le PMI e le organizzazioni pubbliche possano affrontare con successo questo cambiamento. Microsoft si impegna a fornire al Paese le giuste fondamenta digitali, come dimostrano il nostro recente investimento di 4,3 miliardi di euro per espandere l'infrastruttura AI e la capacità di calcolo in Italia, la nostra costante attenzione alla sicurezza attraverso la Secure Future Initiative, e la missione di AI L.A.B., che mira a sostenere lo sviluppo di progetti di Gen AI e la diffusione di competenze digitali per oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025."

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia

Nell'attuale scenario dominato dall'AI Generativa e Agentica, le aziende si trovano di fronte alla scelta tra l'adozione di strumenti immediatamente utilizzabili e la creazione di soluzioni personalizzate. In entrambi gli scenari, l'impegno di Microsoft nel promuovere l'utilizzo dell'AI da parte di organizzazioni, professionisti IT e sviluppatori si concretizza attraverso un'offerta integrata di soluzioni semplici e sicure, che hanno rappresentato il fulcro delle numerose sessioni specialistiche del Microsoft AI Tour. Nella prospettiva di Microsoft, Copilot si sta progressivamente affermando come l'interfaccia privilegiata per l'interazione con l'AI. L'azienda ha costantemente ampliato le funzionalità di Microsoft 365 Copilot attraverso l'introduzione di nuove caratteristiche, tra cui gli agenti di Microsoft 365, il lancio dei nuovi agenti Sales Agent e Sales Chat dedicati ai team commerciali, l'integrazione con i 10 agenti di Microsoft Dynamics 365 per i processi di vendita, finanza e supply chain, e, in generale, l'interazione strategica con lo strumento di sviluppo low-code Copilot Studio, che consente a ogni organizzazione di sviluppare copiloti verticali e personalizzati capaci di automatizzare e ottimizzare processi specifici. Di conseguenza, un numero crescente di aziende sta adottando Copilot in modo trasversale tra diversi ruoli e settori, sfruttando la possibilità di utilizzare agenti preconfigurati o di crearne di propri in risposta a esigenze particolari.

Asha Sharma, Corporate Vice President e Head of Product Microsoft AI

Un ulteriore strumento strategico a supporto della diffusione dell'AI, complementare a Copilot, è il nuovo Azure AI Foundry. Questa piattaforma integrata semplifica la creazione di agenti e applicazioni di intelligenza artificiale, consentendo a professionisti IT e sviluppatori di progettare e gestire soluzioni di Gen AI personalizzate in modo rapido e sicuro, sfruttando l'infrastruttura cloud di Azure. Azure AI Foundry offre in un'unica piattaforma strumenti di AI avanzati, supporto per l'addestramento personalizzato, soluzioni di sicurezza e un catalogo di oltre 1.800 modelli, inclusi quelli di Azure Open AI e modelli open-source, per la costruzione, il test e la distribuzione di soluzioni AI innovative. Le applicazioni sviluppate con Azure AI Foundry possono operare autonomamente o integrarsi con Copilot e gli agenti per offrire un'esperienza di Gen AI potenziata e immersiva. Queste evoluzioni tecnologiche stanno già contribuendo alla diffusione dell'AI, ma in una prospettiva futura, la sinergia tra AI Generativa e Quantum Computing potrebbe generare le innovazioni più significative per la trasformazione di interi settori. Per questo motivo, alcune sessioni del Microsoft AI Tour sono state dedicate al Quantum Computing, che possiede il potenziale per accelerare il calcolo computazionale e l'analisi, l'addestramento di modelli generativi, l'ottimizzazione dei processi di AI e la risoluzione di problemi complessi in modo più rapido ed efficiente rispetto ai computer tradizionali. Microsoft sta investendo considerevolmente in questo ambito e durante l'evento ha presentato il nuovo Majorana 1, il primo processore quantistico al mondo basato su qubit topologici. Questa innovazione rappresenta una svolta nel quantum computing, con la promessa di accelerare la costruzione di computer quantistici grazie a superconduttori topologici, una nuova classe di materiali che permette di raggiungere uno stato della materia finora inosservato, aprendo nuove frontiere per l'ingegneria e la scienza. Attraverso l'approfondimento dello scenario tecnologico e delle applicazioni Microsoft, il Microsoft AI Tour ha promosso lo sviluppo di competenze e conoscenze tra manager, professionisti IT e sviluppatori, al fine di favorire un'adozione più pervasiva dell'Intelligenza Artificiale a vantaggio della competitività delle organizzazioni italiane. Un elemento cruciale in questo processo è stata la condivisione di casi di successo. Un numero crescente di aziende pubbliche e private sta collaborando con Microsoft per implementare l'AI Generativa, ottenendo significativi benefici in termini di produttività, creatività, flessibilità ed efficacia operativa. Diverse realtà, tra cui Banca Generali, Bracco, Maire, Mediobanca, Prada Group, Saipem e Snam, hanno partecipato a una tavola rotonda focalizzata su Microsoft 365 Copilot, evidenziando come la sua roadmap di innovazione stia guidando una vera e propria rivoluzione aziendale intelligente e sicura. Inoltre, Nexi ha illustrato l'utilizzo dell'AI in ambito voice bot durante una sessione dedicata al mondo degli agenti. Casillo Spa e CRIF hanno condiviso la loro esperienza in una sessione dedicata al valore di business dell'AI, sottolineando il suo ruolo di motore per l'adozione. La condivisione di best practice è fondamentale per dimostrare come innovazione e formazione debbano procedere di pari passo per innescare un cambiamento tecnologico e culturale. Secondo IDC, a livello globale, la principale sfida nell'implementazione dell'AI rimane lo skilling (per il 45% delle aziende), sia in termini di competenze tecniche specializzate che di capacità necessarie per lavorare con l'AI. Nello specifico, l'Italia si colloca solo al 16° posto tra i Paesi OCSE per la diffusione di competenze legate all'AI. In questo contesto si inserisce l'iniziativa di ecosistema di Microsoft, AI L.A.B., un programma nato dalla collaborazione con i partner per supportare aziende pubbliche e private, professionisti e studenti nei processi di adozione dell'AI generativa e per diffondere competenze adeguate. Il Microsoft AI Tour ha ospitato una serie di interventi dedicati ad AI L.A.B., evidenziando come nell'ultimo anno abbiano aderito oltre 400 aziende, realizzando più di 600 progetti di AI generativa, e invitando a sfruttare l'AI National Skilling Initiative, che si propone di formare 1 milione di italiani sulle competenze legate all'Intelligenza Artificiale attraverso strumenti concreti come AI Skills Navigator e AI Skills 4 All. Tra i partner di primo piano di AI L.A.B. figura anche Poste Italiane/Postel, che svolge un ruolo strategico nell'accompagnare PMI e startup in questo percorso di digitalizzazione. Il Microsoft AI Tour ha dedicato uno spazio esclusivo ai professionisti della comunicazione per esplorare le opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale Generativa e Agentica al loro settore. L'obiettivo è stato analizzare come l'integrazione di AI e agenti nel lavoro quotidiano possa aprire nuove prospettive di produttività e creatività. EY ha fornito una panoramica del contesto, evidenziando come un numero crescente di responsabili della comunicazione in Italia sia estremamente o molto fiducioso nell'impiego dell'AI per rendere la comunicazione più strategica (45%) e consideri prioritario sviluppare competenze nell'uso quotidiano dell'AI (44%). EY ha inoltre condiviso la propria esperienza con Copilot, che ha permesso un risparmio di tempo del 30%, reinvestito poi in formazione specifica, qualità dei contenuti e intelligenza situazionale. Successivamente, i responsabili della comunicazione interna e corporate di Campari Group e RINA hanno condiviso ulteriori testimonianze positive sull'impiego della Gen AI a supporto delle attività di comunicazione. In conclusione, attraverso una dimostrazione pratica, è stato illustrato come trarre vantaggio da Microsoft Copilot e dagli agenti di Microsoft 365 per automatizzare le attività più operative e ripetitive, liberando tempo da dedicare a progetti e attività di comunicazione a valore aggiunto.

L'impegno di Microsoft nel promuovere la trasformazione digitale del Paese si realizza da sempre grazie alla collaborazione con il proprio ecosistema di partner, che in Italia conta oltre 15.000 aziende in grado di raggiungere realtà di ogni dimensione e settore sul territorio per supportarne il percorso di innovazione. Questo ecosistema svolge un ruolo strategico anche nella diffusione dell'AI e dell'AI Generativa, come è emerso chiaramente durante il Microsoft AI Tour, in cui ben 52 partner hanno partecipato attivamente con esposizioni e interventi per offrire consulenza e opportunità di formazione basate su scenari applicativi e case history. Tra questi figuravano Adobe, Advanced Micro Devices, Inc., AGIC, altermAInd, ALTERNA, Altitudo, Arrow Electronics, Assist Digital spa, Audiencerate, Accenture e Avanade, Avvale, beanTech s.r.l., BIP xTech, BOARD, Capgemini, Cegeka, COMPUTER GROSS, Elmec Informatica Spa, Eos Solutions spa, Eusoft, evoila Italy, EY, Hevolus, iGenius, Impresoft 4ward, Insight, JAKALA, Lodestar S.p.A., Lutech, MESA, Moxoff S.r.l., NetApp, PA Expertise, PORINI, Poste Italiane/Postel, Protiviti, PwC Italia, Quanture S.p.A, R&S Management, Red Hat, Relatech S.p.A., Reply, Rubrik, Sistemi H.S. S.p.A., Sorint.SEC, TD SYNNEX, ToolsGroup, Var Group, VEEAM, Viva.com, V-Valley e WeAreProject. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025