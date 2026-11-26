(Adnkronos) – “Un sistema organizzato di raccolta dei dati permette di risolvere uno dei principali problemi degli studi osservazionali: la qualità delle informazioni sui pazienti”. A spiegarlo è Massimo Claudio Fantini, ordinario di Gastroenterologia all’università di Cagliari e past secretary Ig -Ibd, intervenuto a Riccione in occasione del XVII Congresso nazionale della società scientifica, in programma dal 26 al 28 novembre. Al centro del dibattito c’è la creazione di una banca dati nazionale per raccogliere le informazioni cliniche delle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Un progetto che punta a mettere in rete i centri specialistici italiani e a fornire ai ricercatori strumenti più efficaci per studiare queste patologie.

“Oggi molti studi osservazionali si basano su dati raccolti a posteriori e recuperati dalle cartelle cliniche dei pazienti. Queste informazioni, però, non sempre sono complete e non vengono registrate secondo criteri uniformi”, sottolinea Fantini. Di conseguenza, “alcuni dati possono mancare”, risultare poco chiari o essere stati interpretati in modo diverso da un centro all’altro, “rendendo difficile confrontare le informazioni” sui pazienti. Una banca dati nazionale consentirebbe invece di raccogliere le informazioni direttamente durante le visite, attraverso parametri condivisi e procedure uguali per tutti i centri. In questo modo sarebbe possibile disporre di dati più completi e affidabili, seguire nel tempo l’evoluzione della malattia e valutare con maggiore precisione l’efficacia dei trattamenti.

La qualità dei dati è importante anche per le autorità regolatorie che valutano i farmaci, come la Food and Drug Administration (Fda) statunitense e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Questi enti richiedono infatti che gli studi osservazionali si basino su informazioni verificabili, raccolte attraverso sistemi affidabili e in grado di garantire la corrispondenza tra quanto registrato e le reali condizioni del paziente. “La qualità e l’affidabilità delle informazioni sono fondamentali per dare valore ai risultati degli studi osservazionali e rispondere ai requisiti richiesti dagli enti regolatori”, conclude Fantini.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026