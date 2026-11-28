Michieletto porta alla Scala un Otello escluso e tradito: ‘Venezia ha bisogno di lui, ma non lo accoglie’

(Adnkronos) – Un uomo che ha vinto una guerra, ma che non ha ancora conquistato il diritto di appartenere alla società che lo celebra. È da questa contraddizione che il regista Damiano Michieletto parte per costruire il suo “Otello”, il capolavoro di Giuseppe Verdi scelto per inaugurare il 7 dicembre la stagione del Teatro alla Scala. Per il suo debutto nella serata più attesa del calendario operistico milanese, il regista firma una lettura che sposta l’attenzione dalla sola tragedia della gelosia alla questione dell’identità, dell’esclusione sociale e della manipolazione. Un Otello straniero, senza patria e senza un posto riconosciuto nel mondo veneziano, che proprio nella sua condizione di isolamento diventa vulnerabile alle trame di Jago.

«Sono partito da un mondo aristocratico dal quale Otello è in qualche modo escluso», racconta Michieletto a Vittorio Lingiardi nell’intervista pubblicata sulla Rivista del Teatro alla Scala. Non è soltanto una distanza sociale, ma una frattura culturale, un giudizio di classe che assume anche una dimensione razzista, senza necessariamente essere declinato attraverso il colore della pelle. «Mi interessava di più il tema dell’identità: da dove vieni, a quale mondo appartieni, possiamo riconoscerti come uno di noi?».

È questa la domanda che attraversa l’allestimento. Otello è un uomo di cui non si conoscono le origini, che ha conosciuto la prigione e il nomadismo, un individuo senza una patria definita, forse persino considerato un traditore. Venezia ha bisogno di lui, della sua capacità militare e del suo braccio armato, ma non lo accoglie davvero. Lo utilizza quando serve e lo tiene a distanza quando la guerra è finita. «Si congratula ma non lo accoglie», sintetizza Michieletto.

La scelta registica si manifesta fin dall’arrivo del protagonista. L’Otello immaginato da Michieletto non entra in scena da condottiero trionfante, ma da uomo stremato, ferito e insanguinato. Ha appena vinto la battaglia e pronuncia «Esultate!» con le ultime energie, prima di crollare a terra. Intorno a lui tutti festeggiano la vittoria, ma nessuno si preoccupa delle sue condizioni. Nessuno, tranne Jago. «Con le ultime energie dice “Esultate!”, poi crolla a terra. Tutti festeggiano la vittoria, ma nessuno si preoccupa di lui. Tranne Jago», spiega il regista.

In questa immagine è già contenuto il nucleo della tragedia. La solitudine di Otello, la sua necessità di essere riconosciuto e accettato diventano il terreno sul quale Jago può costruire il proprio inganno. Michieletto lavora così anche sul ribaltamento del rapporto servo-padrone: chi sembra occupare una posizione subordinata acquista progressivamente il controllo della situazione, mentre il generale vittorioso perde la propria autorità e diventa prigioniero delle parole e dei sospetti che gli vengono insinuati.

La manipolazione non nasce dunque soltanto dalla gelosia, ma trova spazio in una fragilità più profonda: quella di un uomo che, pur avendo dimostrato il proprio valore, continua a sentirsi estraneo al mondo nel quale vive. Il dramma verdiano diventa così una riflessione sull’appartenenza, sul pregiudizio e sul potere delle parole di distruggere un’identità già messa in discussione dalla società.

Per Michieletto, tra i registi d’opera italiani più richiesti sulla scena internazionale, si tratta dell’ottava regia al Teatro alla Scala. Dopo “Un ballo in maschera” e “La scala di seta” nel 2013, “Falstaff” nel 2017, “Salome” nel 2023, “Médée” nel 2024, “Il nome della rosa” nel 2025 e “Carmen” nel 2026, affronta per la prima volta la serata inaugurale del 7 dicembre. Il suo percorso internazionale lo ha portato ripetutamente a Salisburgo, Londra, Berlino, Vienna e Parigi. Proprio dalla capitale francese arriverà alla Scala, il prossimo maggio, il suo allestimento di “Don Quichotte” di Massenet.

A dirigere l’opera sarà Myung-Whun Chung, al suo debutto nella Prima nella nuova veste di direttore musicale della Scala, alla guida dell’Orchestra e del Coro del teatro, con cui il sodalizio artistico dura dal 1990. Nel cast Brian Jagde sarà Otello, Eleonora Buratto interpreterà Desdemona e Luca Salsi vestirà i panni di Jago. Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti e la drammaturgia di Mattia Palma.

L’inaugurazione avrà anche un significato particolare per la storia della televisione: ricorrono infatti cinquant’anni dalla prima trasmissione in diretta Rai della Prima, che nel 1976 fu affidata proprio a “Otello”, con la direzione di Carlos Kleiber e la regia di Franco Zeffirelli. Anche quest’anno lo spettacolo sarà trasmesso il 7 dicembre su Rai1 e Rai Radio3. Dal 30 novembre partirà inoltre “Prima Diffusa”, il programma di iniziative che porterà l’opera in diversi luoghi della città, mentre il 4 dicembre è prevista l’anteprima dedicata agli Under 30. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 28 Novembre 2026