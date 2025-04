Michelle Hunziker e Stefano Rosso, amore in corso? La passeggiata in ‘famiglia’

(Adnkronos) – È nato l'amore tra Michelle Hunziker e Stefano Rosso? Ad accendere il gossip ci ha pensato Diva e Donna che ha immortalato la conduttrice e l'imprenditore insieme mentre passeggiano tra le vie di Milano. Con loro, anche Rania, figlia di lui e della sua ex compagna, Francesca Chillemi. Michelle Hunziker e Stefano Rosso sono stati paparazzati nella loro quotidianità milanese dal magazine che ha definito il loro rapporto come di "inaspettata familiarità". Ma questa non è la prima volta che la conduttrice e il figlio di Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, vengono pizzicati insieme. Potrebbe dunque essere nato dal tenero tra i due, e a giudicare dalla naturalezza con cui Michelle Hunziker si relaziona con la figlia di lui, sembra che la complicità non manchi e che il rapporto sia ormai maturo. Sia Michelle Hunziker che Stefano Rosso hanno archiviato le loro relazioni passate e potrebbero essere ora pronti a creare un nuovo legame sentimentale. Le foto esclusive del settimanale lasciano aperte tutte le ipotesi: semplice amicizia o l'inizio di una storia d'amore? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



