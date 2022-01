Michele Rocca suona la carica: “Daremo l’anima”

Si ritorna a parlare di calcio giocato ed in casa Foggia lo ha fatto quasi alla vigilia del match, il centrocampista del Calcio Foggia, Michele Rocca che ha toccato vari argomenti e suonato la carica, come è possibile anche andare a rivedere l’intervista sui canali ufficiali: “Non vediamo l’ora di giocare perché è passato molto tempo. Abbiamo lavorato per tre settimane per essere pronti per domenica. Penso di rimanere in squadra ma non dipende solo da me. Vediamo cosa può succedere anche con la situazione Covid. Fortunatamente sto bene. Ho avuto due mesi difficili ma ho recuperato. Fino all’infortunio ero soddisfatto perché stavo giocando sempre. A livello di prestazione sono soddisfatto. Adesso che ho ripreso dopo il problema alla caviglia che ho risolto spero di fare sempre meglio. È difficile fare paragoni con lo scorso anno perché quest’anno è un calcio di gruppo ma credo che siamo cresciuti tanto dall’inizio della stagione. Purtroppo molti problemi non ci hanno fatto giocare al completo ma in campo cerchiamo sempre di fare le giocate che vuole il mister. Nell’ultimo periodo abbiamo trovato difficoltà perché le squadre ci stanno studiando e troviamo poco spazio in campo”. Sul suo adattamento agli schemi del boemo ha concluso la disamina: “Mi ritengo adatto al gioco del mister anche se non è facile apprendere il suo gioco. Il Foggia è pronto per tornare in campo anche se purtroppo ci sono assenze legate al Covid ma chi giocherà darà l’anima per vincere la partita. Tutto è possibile e posso giocare anche da Play perché l’ho fatto anche lo scorso anno. Sono un giocatore duttile quindi dove c’è bisogno giocherò. Punto a trovare continuità, mentre a livello di squadra bisogna continuare su questo livello e alzare l’asticella”. Sempre, ieri è stato ufficializzato sul sito il primo acquisto del mercato invernale, ovvero a titolo definitivo il Calcio Foggia ha acquisito Alberto Rizzo.Difensore, classe 1997, nato a Dortmund, Rizzo è cresciuto nel settore giovanile del Trapani, prima, e del Bologna, poi. Nella stagione 2017/2018 arriva l’esordio in serie D con il Cuneo, l’anno dopo ritorna a Trapani, stavolta in prima squadra, dove colleziona 25 presenze ed un gol in C. Nel 2018 arriva la chiamata in B con il Cittadella. Con i veneti Rizzo resterà per 2 stagioni collezionando 14 presenze. Nelle ultime due stagioni ha militato con la Juve Stabia.Rizzo ha firmato con il Foggia un contratto fino a giugno 2024 con un’ opzione per la stagione 2024/2025. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

