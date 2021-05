Michele Rocca: “A Catania come una finale”

In casa Foggia, c’è grande fermento perché domenica si scende in campo col Catania in trasferta per guadagnarsi l’accesso al Secondo Turno dei Playoff. Una vittoria dei Satanelli, quasi sicuramente potrebbe vederli opposti al Bari in un derby, ma guai a fare voli pindarici, e Michele Rocca, centrocampista che in questa stagione è già andato sei volte in gol, tramite il sito ufficiale del Foggia, ha detto la sua e richiamato all’attenzione massima tutta sulla gara da vivere come una finale: “Rispetto a sette giorni fa sarà una gara diversa quella col Catania, da dentro o fuori e sicuramente ci sarà una carica adrenalinica particolare, unica. E’ chiaro che se li affrontiamo per tutta la partita con la stessa personalità e convinzione del primo tempo di domenica scorsa, possiamo fare molto bene e creargli problemi. I playoff sono già un traguardo importante, se pensiamo al fatto che in pochi hanno creduto in noi ad inizio stagione ma ce lo siamo meritati sul campo. Noi sappiamo chi siamo e cosa rappresentiamo, sentiamo il peso della maglia che indossiamo; questa è una partita da giocare come se fosse una finale, la stiamo preparando con la consapevolezza che possiamo dare fastidio a chiunque se giochiamo come sappiamo. Il mio futuro? Sono concentrato sul Catania, questo conta adesso”. Intanto mister Marchionni ha proseguito il suo lavoro con il gruppo squadra a disposizione. Seduta anticipata dal consueto ciclo di tamponi, come da protocollo. Attivazione tecnica e gruppo diviso in due: esercitazioni sulla fase difensiva da una parte del campo, conclusioni a rete dall’altra; a seguire, lavoro sulla fase di possesso e non possesso palla prima della partitella finale a ranghi misti, che ha chiuso la seduta odierna. Lavoro a parte per Said, terapie specifiche per Turi. Questa mattina allenamento allo ‘Zaccheria’. (Ph. Calcio Foggia).

