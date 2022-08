Michele Placido a Rocchetta Sant’Antonio per ritirare il premio alla carriera OffiCinema 2022

Sarà la cornice artistica della notte bianca di Rocchetta Sant’Antonio ad ospitare il premio alla carriera al maestro Michele Placido a chiusura della XIX edizione del premio cinematografico per cortometraggi OffiCinema.

L’attore e regista sarà a Rocchetta nella suggestiva piazza Marco Pedoca alle ore 21 del 19 agosto, dove riceverà l’importante riconoscimento per l’impegno profuso nel mondo del cinema e del teatro. Un momento conclusivo della diciannovesima edizione, inserito nel contesto della notte bianca, fortemente voluto dall’associazione LiberaMente e dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

Una serata ricca di eventi a partire dalle 19 con l’apertura della mostra d’arte di Tonia Marano nel cortile di Palazzo Ippolito, per poi spostarsi sul belvedere per poter gustare del tramonto con panorama con le canzoni che hanno fatto la storia di Pino Daniele, orchestrare dal gruppo Gli Scarafoni, segue in piazza Marco Pedoca (Ore 20.30) le note della lirica con la soprano Nadia Divittorio che aprirà il momento dedicato a Michele Placido. Con il maestro oltre al conferimento del premio si condividerà una chiacchiera all’ombra della torre campanaria dove spaziare dai suoi successi artistici all’amore per la terra natia di Capitanata.

Seguirà alle ore 21.30 il concerto, in piazza Maria Teresa Di Lascia della BeatSka, per poi passare alle 22,30 in Piazza Aldo Moro alla musica popolare con i Tarantula Garganica

Dalle 23.30 il divertimento è la musica si sosterà in piazza Aldo Moro, la vera agorà del paese, con la Power Drum Band Tour 2022 magistralmente diretta Francesco Roccia. La notte bianca si allungherà fino all’alba con il DeejaySet di Doktor Eusebio & Leonardo Paoletta animato dai vocalist Francesco Roccia e Roccopio dj.

