Michele Bisceglia: “L’Arco di Diomede sarà protetto”

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, interviene per rassicurare cittadini e operatori dopo l’allarme su un imminente crollo dei faraglioni dell’Arco di Diomede, lanciato nelle scorse ore dall’associazione Italia Nostra. Il primo cittadino assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per proteggere i monoliti simbolo della costa garganica. “La Regione Puglia – sottolinea – si è impegnata a mettere a disposizione, dove necessario, i tecnici della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico e dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio, per sostenere progettazione ed esecuzione degli interventi. Proteggere la costa richiede tempi certi e collaborazione tra tutti gli enti”.

Bisceglia evidenzia di sentire “il dovere di intervenire per rassicurare i miei concittadini, gli operatori economici e turistici oltre che tutti gli appassionati delle bellezze paesaggistiche del nostro amato territorio, le associazioni ambientaliste che ringrazio per l’attenzione al tema e chiunque abbia a cuore i faraglioni di Mattinata conosciuti in tutto il mondo”.

Il sindaco ricorda inoltre che “l’amministrazione comunale negli anni, anche precedenti al mio mandato, si è interessata concretamente alla tematica e ha proposto una progettazione atta alla messa in sicurezza e alla protezione dei due monoliti che però, poi, non ha ricevuto i pareri d’approvazione dagli enti sovracomunali preposti”. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, avrebbe già manifestato la propria vicinanza, riportando l’impegno del presidente della Regione Antonio Decaro a intervenire rapidamente a tutela dei faraglioni.

“Entrambi – conclude il primo cittadino – hanno ricordato che questi fenomeni sono frutto dell’erosione naturale accentuata dagli eventi meteorologici sempre più estremi legati ai cambiamenti climatici, e che la Regione sarà al fianco dei Comuni per realizzare interventi di difesa delle coste, sapendo che i fenomeni naturali non possono essere fermati ma solo rallentati e mitigati”.



Pubblicato il 18 Febbraio 2026