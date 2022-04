Monsignor Fabio Ciollaro, nativo di San Vito dei Normanni, classe 1961, è il nuovo vescovo eletto della diocesi di Cerignola- Ascoli Satriano. Va a sostituire Monsignor Luigi Renna che è oggi arcivescovo a Catania. Monsignor Ciollaro, parroco e vicario generale della diocesi di Brindisi Ostuni è raffinato teologo (diplomatosi al Teresianum di Roma), tuttavia uomo di semplicità e concretezza. Il Quotidiano lo ha intervistato.

Monsignor Ciollaro: un nuovo incarico, questa volta come vescovo. La spaventa la nuova realtà?

“E’ sicuramente una grande responsabilità, ma ogni uomo di Chiesa va dove lo manda il Papa con spirito di servizio e umiltà. Quando mi hanno chiamato da Roma ho dato la mia disponibilità comunque rendendomi conto che non è una cosa semplice. Adesso sono ancora frastornato e devo fare mente locale”.

Lei è un ottimo teologo…

“Vero, ma sono parroco da ventisei anni. Ritengo che sia utile e persino necessario unire la teologia alla prassi pastorale ed è quello che un vescovo deve fare. Mi piace stare a diretto contatto con la gente, capire le situazioni e ascoltare, in dialogo”.

Quale la sua prima mossa a Cerignola?

“Appunto, ascoltare i sacerdoti del posto, le autorità, la gente comune. Mi farò un’idea concreta quando prenderò possesso, anche se qualche cosa so”.

Inviterà al rispetto della legalità?

“Ci mancherebbe altro. Legalità e coscienza camminano assieme e fanno parte di quello che predica il Vangelo. Bisogna fare il bene e fuggire sempre il male”.

Chi è Monsignor Ciollaro?

“Un uomo semplice che viene da una famiglia modesta e di umili origini. Come le dicevo questo nuovo incarico mi riempie di gioia, ma anche di grande responsabilità. La visione pastorale di un vescovo è differente da quella di un parroco. Cercherò di gestire al meglio le situazioni. Alla nuova comunità dico: non vi conosco, ma vi porto già nel mio cuore. Accoglietemi come un fratello”.

Quando prenderà possesso della diocesi?

“Non ho ancora deciso una data”.

BV

Condividi sui Social!