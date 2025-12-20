MG supera per la prima volta le 300.000 auto vendute in Europa

(Adnkronos) –

MG Motor raggiunge per la prima volta il traguardo delle 300.000 unità vendute in Europa nel corso del 2025, segnando una crescita di quasi il 30% rispetto al 2024. A trainare i risultati è soprattutto il forte apprezzamento per i modelli MG Hybrid+, le cui vendite hanno raggiunto 137.000 unità da inizio anno, con un incremento di circa il 300% a livello europeo. Performance positive anche per la gamma MG ZS, che supera le 123.000 unità vendute, in crescita del 32% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel corso del 2025 MG ha inoltre rafforzato la propria offerta elettrica con il lancio del SUV compatto MGS5 EV, confermando l’impegno del brand nel rendere le tecnologie a basse emissioni sempre più accessibili, avanzate e competitive per il mercato europeo. La crescita è supportata anche dall’espansione della rete commerciale: MG è oggi presente in 34 Paesi europei, con circa 1.300 partner. In Italia il marchio conta 70 MG Store, 150 punti vendita e 140 centri di assistenza, distribuiti in modo capillare sul territorio. «Nonostante le sfide che continuano a influenzare il mercato europeo dell’auto, MG sta registrando una crescita costante e sostenibile», ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy. «I risultati ottenuti dimostrano che le auto MG rispondono alle esigenze dei clienti europei, offrendo una combinazione efficace di design, tecnologia, qualità e competitività».



