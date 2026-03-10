Auto e Moto

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis:

MG Motor rinnova la partnership con la Coppa Davis e sarà nuovamente Official Automotive Partner delle Final 8 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. In occasione delle Final 8, MG metterà a disposizione una flotta ampliata di veicoli ibridi ed elettrici destinati al trasporto ufficiale di giocatori, squadre, staff e ospiti VIP. Tra i modelli utilizzati figurano alcuni dei prodotti più rappresentativi della gamma del marchio, tra cui MG ZS e MG HS.
 
Ross Hutchins, ITF Chief Executive, ha detto: “La Coppa Davis e MG sono una coppia perfetta: prestigio e storia sono i tratti distintivi di entrambi questi marchi di fama internazionale. Partnership di questo calibro riflettono il dinamismo che caratterizza la Coppa Davis e la sua continua crescita, nonché le nostre ambizioni per il futuro. L’immagine di MG è stata eccezionale nel 2025 e siamo entusiasti di poter sfruttare questo successo per rafforzare ulteriormente la nostra partnership sulla scena mondiale.”
 “Dopo la fantastica esperienza dello scorso anno, è un onore rinnovare l’accordo con la Coppa Davis”, ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG Italia. “La competizione rappresenta valori di squadra, innovazione e passione che rispecchiano pienamente il DNA di MG. Il nostro approccio progressista e orientato al futuro ha contribuito alla crescita del marchio in Europa e siamo felici di tornare a collaborare con ITF e con il brand Davis Cup”.
 
Pubblicato il 10 Marzo 2026

