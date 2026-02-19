MG Motor supera 1 milione di auto in Europa.

(Adnkronos) –

MG Motor raggiunge il traguardo di un milione di auto consegnate in Europa, consolidando una crescita avviata con il ritorno sul mercato britannico nel 2011 e progressivamente estesa a 34 Paesi attraverso una rete di oltre 1.300 concessionari. Determinante, nella traiettoria di sviluppo del marchio, il posizionamento su elettrico e ibrido con oltre 317.000 veicoli elettrici consegnati nel nostro continente, con un contributo significativo della MG4 EV, tra i modelli a zero emissioni più apprezzati nel segmento delle compatte. Accanto all’elettrico puro, MG ha accelerato sull’ibrido full grazie alla tecnologia Hybrid+, introdotta per la prima volta su MG3 Hybrid+ e oggi disponibile anche su MG ZS Hybrid+. Nel nostro Paese le ibride MG rappresentano oltre il 57% del mix di gamma, con una crescita del 26% rispetto al 2025. Un risultato che posiziona MG al secondo posto nella classifica dei brand full hybrid in Italia.

