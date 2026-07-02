Attualità

Mezzaroma: “Con Sport Illumina 85 playground gratuiti in tutta Italia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Il playground che inauguriamo fa parte del progetto Sport Illumina, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dal Governo. La prima fase prevede la realizzazione di 85 playground multifunzionali su tutto il territorio nazionale. Sono spazi pubblici gratuiti, inseriti nei contesti urbani, dove è possibile praticare diverse discipline sportive. È una delle azioni con cui vogliamo facilitare l'accesso allo sport da parte della popolazione, offrendo luoghi dove fare attività fisica gratuitamente". È quanto affermato da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nel corso dell'inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma: gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Aubac, Protezione civile, Anbi e Autorità Appennino Settentrionale firmano protocollo su frane e siccità

25 minuti fa

Maxi multa a Google: la Corte di Giustizia Ue conferma la sanzione da 4,1 miliardi

30 minuti fa

Mondiali, oggi Spagna-Austria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

53 minuti fa

Trump tira dritto sullo ius soli: niente donne incinte al confine

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio