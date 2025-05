MEZZANOTTE – Gaza, sanità e riarmo: Meloni ‘duella’ con Conte e Schlein: “Da voi solo macumbe”

(Adnkronos) – Dice che l'Italia non ritirerà l'ambasciatore in Israele, nonostante la "drammatica e ingiustificabile" situazione a Gaza; accusa il Pd di Elly Schlein di fare "propaganda" sulla sanità e chiede ai dem una mano, "invece di fare solo macumbe"; con Giuseppe Conte ingaggia un botta e risposta sul riarmo, accusando il leader dei pentastellati di aver prima aumentato le spese per la difesa e poi di essere stato 'folgorato' sulla via dell'antimilitarismo. A una settimana dal dibattito in Senato, a Montecitorio va in scena un nuovo question time con la premier Giorgia Meloni, mentre nell'Aula aleggia lo spettro del referendum, evocato dal deputato di +Europa Riccardo Magi, che si è presentato coperto da un lenzuolo bianco per denunciare il 'silenzio' sulla consultazione elettorale dell'8 e 9 giugno. Le interrogazioni di Pd e M5S, ma anche la richiesta di parole nette su Gaza avanzata da Avs, erano tra i momenti più attesi della giornata politica. Il dibattito entra nel vivo proprio quando Angelo Bonelli chiede alla presidente del Consiglio di condannare il governo israeliano di Benjamin Netanyahu per l'"orrore" che si sta consumando nella Striscia. "In questi mesi – risponde Meloni – ho a più riprese sentito il primo ministro Netanyahu. Sono state conversazioni spesso difficili, in cui ho sempre richiamato l'urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità, la necessità di rispettare il diritto internazionale umanitario". Come governo, spiega la leader di Fdi, "non abbiamo condiviso diverse scelte" e "non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano" su Gaza. Tuttavia, "siamo consapevoli che non è stato Israele a iniziare le ostilità" e che "sarebbe pericoloso assecondare il disegno dei terroristi, che non si sono fatti scrupoli a sacrificare la vita sia di israeliani che di palestinesi pur di perseguire i propri scopi", dice a proposito di Hamas. Ad ogni modo, l'Italia non ritirerà l'ambasciatore in Israele, mette in chiaro l'inquilina di Palazzo Chigi. "Ipocrita", le risponde il vicecapogruppo di Avs Marco Grimaldi, indossando la kefiah, simbolo della resistenza palestinese. È solo l'antipasto dello scontro che avverrà poco dopo con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che accusa la premier di essersi fatta "fregare in Europa per due volte" con il sì al piano di riarmo da 800 miliardi di euro. Meloni risponde con l'arma dell'ironia: "Sono molto affascinata da questa sua recentissima e travolgente passione antimilitarista, che però nessuno aveva avuto modo di apprezzare quando lei era presidente del Consiglio dei ministri… Non la ricordo con questa stessa linea quando da premier ha sottoscritto in pieno Covid – e con un fondo sanitario che al tempo aveva 18 miliardi di euro, meno di quanti ce ne siano oggi – un aumento delle spese militari che al tempo valeva circa 15 miliardi di euro". E ancora: "Sarà stato uno dei tanti altri Giuseppi che abbiamo visto in questi anni… A differenza di altri non cambio idea in base a dove gira il vento". Meloni e la maggioranza – oggi assenti i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani – restano seduti quando Conte chiede all'Aula di osservare un momento di raccoglimento per le vittime di Gaza, appello raccolto solo dai deputati di M5S e Pd, che si alzano in piedi. Arriva poi il momento di Schlein, che accusa Meloni e il governo di aver smantellato la sanità pubblica, chiedendo interventi concreti per risolvere il problema delle liste d'attesa infinite. "Penso che sia sempre un po' complesso confrontarsi con qualcuno che per fare propaganda è costretto a mentire…" punge Meloni rispondendo alla segretaria dem. "Quando noi ci siamo insediati nel 2022", il Fondo Sanitario Nazionale "era di 126 miliardi, 10 miliardi meno di adesso. E il Pd, quando è stato al governo, non si è mai sognato di fare aumenti come quello che abbiamo fatto noi in questi due anni", insiste Meloni, rivendicando il fatto che è stato il suo governo "a fermare il fenomeno dei medici a gettone". La presidente di Fdi rivolge un appello alle opposizioni: "Noi vogliamo scrivere il nuovo Piano Sanitario Nazionale e speriamo che su questo almeno ci vogliate dare una mano, invece di preferire stare lì a fare le macumbe perché le cose vadano male così magari potete risalire nei sondaggi…". Replicando a Maria Elena Boschi di Italia Viva, che aveva chiesto conto delle riforme economiche, Meloni pone l'accento sul "cambio di passo" percepito dai cittadini anche "rispetto al variegato mondo dell'opposizione che, quando è al governo fa delle riforme e poi quando è all'opposizione fa il referendum perché le vuole abolire". Tra gli altri temi toccati da Meloni nel question time: gli interventi del governo a tutela delle forze dell'ordine, la riforma del Green Deal (per l'Europa, secondo Meloni, "è arrivato il momento di invertire la rotta" e "rimuovere i dazi interni") e i giovani. A tal proposito, Meloni annuncia la sua intenzione di istituire a Palazzo Chigi un gruppo di lavoro per affrontare la questione del disagio giovanile. Sul piano internazionale proseguono i contatti della premier, che venerdì sarà in Albania per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea. Sabato, invece, Meloni potrebbe ricevere a Roma sia il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia il nuovo primo ministro canadese Mark Carney, in vista della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica, dove sono attese 200 delegazioni straniere. Nel frattempo, è arrivato a Roma il leader del partito romeno Aur, George Simion, per una serie di incontri politici di alto profilo. Simion ha incontrato il segretario della Lega Salvini durante un evento organizzato dalla comunità romena in Italia a Palazzo Brancaccio. E, secondo quanto annunciato da Simion in un video su Facebook, il leader della destra romena – che domenica sfiderà al secondo turno delle elezioni presidenziali il sindaco di Bucarest Nicusor Dan – ha in agenda anche un colloquio con la presidente del Consiglio. (di Antonio Atte) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025