“Metteremo in produzione 5500 piante di olivastri garganici”

La dottoressa Patrizia Luisi è stata nominata recentemente Commissario Straordinario Asp Vincenzo Zaccagnino di San Nicandro Garganico per la gestione temporanea e provvisoria dell’ Ente. Del resto la dottoressa Luisi ha dato buona prova di sè e non a caso la sua nomina ha avuto il sostegno convinto da parte del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana e della Confindustria Foggia Giancarlo Dimauro . Assieme alla Regione, Confindustria ha avuto grande peso nella designazione. Il Quotidiano ha intervistato la dottoressa Patrizia Luisi.

Dottoressa Luisi, auguri per il nuovo incarico. Lo dava per sicuro?

” No. Devo dire grazie soprattutto alla considerazione del bravo presidente di Confindustria Puglia dottor Sergio Fontana che ha creduto e crede in me, a quello di Confindustria Foggia Dimauro, alla Regione Puglia, Coldiretti, Agricola Apricena. Adesso mi tocca fare il commissario straordinario per sei mesi, ho fatto 5 anni da presidente. Manterrò lo stesso spirito e lo stesso modo di agire,. ovvero una mentalità imprenditoriale che è importante e penso al sistema di filiera che abbiamo sempre seguito. Non solo è redditizio, ma garantisce trasparenza”.

Quali le necessità maggiormente impellenti?

” Bisogna chiudere velocemente e bene tre operazioni e poi subito provvedere alle 5500 piante di uliveto che insistono a San Nicandro nell’ area del comune. Noi vorremmo mettere in produzione questi olivastri garganici. Tuttavia per carenza di mezzi e costi non possiamo fare la raccolta e allora occorre individuare una strada per produrre il famoso olio don Vincenzo. Penso che sia quella del contratto di filiera come già accaduto col grano. Abbiamo individuato due imprese del posto e saremmo felici di collaborare con imprenditori locali. Per loro sarebbe un guadagno e utile, per noi un servizio. Il tutto in spirito imprenditoriale”.

Altre operazioni?

“80 ettari di un’ area da destinare a foltovoltaico e per altro verso realizzare con il finanziamento regionale ex ex art 50 della Regione Puglia una casa alloggio per soggetti non del tutto autosufficienti a San Nicandro proprio davanti al Comune nel palazzo Zaccagnino. Le ribadisco, vogliamo lavorare con spirito di impresa, trasparenza e rispetto dei conti”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!