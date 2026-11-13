Attualità

Metro A Cipro, uscita di via Giulio Venticinque chiusa da luglio per il ricorso di un privato. Callini (PD): “Situazione inaccettabile, va riaperta subito”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La nuova uscita della stazione Cipro della Metro A su via Giulio Venticinque, e con essa la piazza, è chiusa da luglio. Il motivo è la causa intentata da un privato, che contesta l’opera per ragioni legate all’estetica del luogo. Il giudice ha bloccato i lavori e ha fissato l’udienza al 23 marzo. “È difficile accettare che l’iniziativa di un singolo privato possa tenere chiusi per mesi un’uscita della metropolitana e una piazza, con conseguenze per un’intera comunità”, dichiara in una nota la consigliera del Pd Giulia Callini, presidente della Commissione Mobilità del Municipio I, che ha convocato Atac e l’Assessorato alla Mobilità.  

“Il disagio ricade su tantissimi residenti del quadrante Trionfale-Medaglie d’Oro. Oggi chi deve raggiungere via Luigi Rizzo o viale delle Medaglie d’Oro, o prendere un autobus verso nord, è costretto ad attraversare via Cipro, una strada a scorrimento veloce e pericolosa. È un rischio quotidiano per la sicurezza delle persone. A pagare il prezzo più alto sono le persone con disabilità, gli anziani e chi ha difficoltà motorie, per i quali le barriere architettoniche rendono ancora più difficile raggiungere la metro. Proprio a loro questo intervento avrebbe dovuto rendere la vita più semplice. Intanto la scala mobile, appena ripristinata, è rimasta senza copertura ed esposta alle intemperie, con il rischio di nuovi guasti. Non si può aspettare fino al 23 marzo per una soluzione: – conclude Callini – i cittadini meritano risposte adesso. Chiediamo che l’uscita venga ripristinata immediatamente e che il cantiere venga ridotto, così da consentire di nuovo il passaggio delle persone. I lavori di copertura della scala mobile sono interventi necessari e attesi da molto tempo, e li sostengo pienamente. Ma oggi la priorità è una sola: restituire subito a tutti i cittadini un accesso sicuro alla metro”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Roma, dopo denuncia Adnkronos riparte la scala mobile della stazione della Metro Ponte Mammolo

31 minuti fa

La Russa: “Il popolo ha voluto il fascismo, la volontà popolare può essere imperfetta”

32 minuti fa

D’Amato lascia Azione e torna nel Pd. Schlein: “Contribuirà a costruzione alternativa”

36 minuti fa

Nordcorea, Kim ordina modifica bandiera nazionale: addio modello sovietico

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio