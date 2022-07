“Certo, sarebbe stato meglio andare a votare prima. Metodo Emiliano? Non so se funziona a livello nazionale”: il senatore di FdI Lucio Malan analizza il delicato momento italiano.

Senatore Malan, l’Italia poteva permettersi il voto?

“A mio avviso non solo se lo può permettere, ma sarebbe stato molto meglio andare a votare prima, avremmo perso meno tempo. Non era possibile andare avanti con una maggioranza litigiosa divisa su tutto, con un governo, quello Draghi, non eletto da nessuno e con un premier paracadutato dall’ alto senza riscontro nel corpo elettorale. Del resto, lo stesso Presidente Mattarella, il quale certamente non ha brillato per scelta elettorale, si è reso conto che andare avanti non era praticabile. Avrebbe infatti potuto incaricare un Draghi bis o nominare un esploratore. Invece ha visto saggiamente, sia pur con ritardo, che non esisteva alternativa alla prova elettorale”.

Però i problemi ci sono, eccome…

“Certo. Abbiamo un contesto internazionale difficile con la guerra alle porte di casa, l’ inflazione, ancora la pandemia. Per questo motivo abbiamo bisogno di un governo forte e non litigioso. L’Italia forse oggi è il Paese che sta peggio di tutti”.

I sondaggi danno FdI primo partito. Sarete coesi con Lega e Forza Italia?

“Vi è grande unità per ridare agli italiani un esecutivo di centro destra. Stiamo tutti assieme lavorando per un programma di salute pubblica”.

Responsabili in politica: che ne pensa?

“E’ un fenomeno ricorrente, nel passato come oggi. Certo, fa sorridere vedere che chi era contro l’euro, contro la Nato e contro la finanza, oggi dica esattamente il contrario”.

Nel passato per usare un sinonimo di trasformismo si è preso ad esempio Scilipoti…

“Io penso che vada rivalutato. Nel 2010 io ero in Forza Italia. Ci fu un gruppo di parlamentari che volle buttare all’ aria il governo Berlusconi, eletto dal popolo. Scilipoti con altri, scelse di sostenerlo. E operò correttamente, salvando un esecutivo che il popolo italiano aveva voluto. Fu un atto di responsabilità che evitò all’ Italia un governo tecnico. Non è serio elogiare il senso di responsabilità solo se va da sinistra a destra. In quella occasione Scilipoti, con altri, fu coerente e saggio, bisogna darne atto”.

Insulti alla Meloni…

“Senta, sono frutto di paura. Del resto, i media della sinistra vedono sempre un nemico da abbattere con maldicenze. Una volta se la prendono con Salvini poi con Berlusconi, prima con Craxi. E’ storia vecchia”.

Pare che Emiliano in Puglia si candidi…

“Lui è ambizioso, anzi di grande ambizione. Penso che il suo progetto sia di prendere e mettere insieme i cocci della sinistra a livello nazionale. Non so se ce la farà. In ogni caso vuol dire che rivoteremo in Puglia”.

Bruno Volpe

