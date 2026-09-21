Attualità

Meteo, verso l’Equinozio d’autunno: clima mite ma al Sud attenzione a piogge e temporali, le previsioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si avvicina l

'Equinozio d'autunno
e di conseguenza la fine dell'estate: mercoledì 23 settembre alle 02:05 il Sole sorgerà esattamente a est e tramonterà a ovest ovunque sulla Terra. Anche il meteo sarà poco "estivo": le temperature si manterranno miti e piogge e rovesci saranno in agguato, soprattutto al Sud. Oggi, martedì 22 settembre, come riporta IlMeteo.it, sarà una giornata caratterizzata dalla spiccata instabilità, in particolare su Sicilia orientale e Calabria. Sarà soleggiato e un po' meno caldo altrove. Domani, mercoledì 23 settembre, le temperature saranno in diminuzione, e ci sarà ancora instabilità su Sardegna e Sicilia.  Infine, tra giovedì e venerdì si intensificheranno piogge e temporali, che saranno più veloci al Nordest, più diffuse al Centro-Sud, complice il passaggio sul nostro Paese di un nucleo di aria fresca di matrice nord-europea. Poi, nel corso del weekend tornerà l'alta pressione almeno fino a fine mese.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump (e figli) senza freni sull’IA, ecco l’interesse finanziario di presidente e famiglia nel settore

5 minuti fa

Sanremo 2027, De Martino cambia le regole: voto online ed Eurovision, 24 Big in gara e paletti su Ia

9 minuti fa

Scuola, l’alert di Mattarella “è leva integrazione”: intanto il governo lavora a tetto stranieri e stop burqa in classe

15 minuti fa

Trump attacca ancora Cnn, Politico e Ms Now: “Studio Ovale non può essere profanato da pagliacci con fake news”

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio