Meteo, tregua dal caldo: calano temperature e arrivano temporali

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Tregua dal caldo in Italia. Oggi, lunedì 20 luglio, inizia una settimana in cui il meteo concederà una pausa dalle temperature altissime degli ultimi giorni, con l'arrivo di un clima più rinfrescato e qualche temporale. Dopo quasi due mesi di caldo estremo, arriva una svolta in Italia, con i prossimi giorni che saranno segnati da un cedimento dell'anticiclone subtropicale grazie a correnti più fresche provenienti dall'Europa settentrionale. In Italia si vivrà quindi un clima più respirabile con temperature sensibilmente più basse, come spiega Federico Brescia, meterologo de iLMeteo.it. I primi effetti di questa rinfrescata saranno avvertiti già nei primi giorni della settimana soprattutto nelle regioni del Nord e poi, verso metà settimana, anche sulle coste dell'Adriatico e sul Centro-Sud. Il cambio di temperature sarà netto: in città come Venezia, Trieste e Ancona si passerà da minime di 24°C e massime di 35°C a valori notturni intorno ai 19-20°C e pomeridiani non superiori ai 28-29°C. Il contrasto termico tra l'aria fresca in arrivo in Italia e il calore accumulato dal suolo in questi mesi porterà il rischio di temporali violenti, che colpiranno in particolare le pianure del Nord-Est, le coste adriatiche e gli Appennini centrali. Questi nuclei temporaleschi potrebbero portare anche a grandinate di medie o grandi dimensioni, insieme a forti raffiche di vento. La 'rinfrescata' che arriverà sull'Italia però non riguarderà tutto il territorio nazionale. In particolare le regioni tirreniche meridionali insieme a Sicilia e Sardegna resteranno con temperature decisamente alte, mantenendo quindi un clima estivo sulle medie stagionali. Le proiezioni mostrano inoltre che questa svolta climatica potrebbe non essere un caso isolato: tra il 26 e 28 luglio potrebbe arrivare una nuova perturbazione, questa volta nella parte occidentale del Paese e che coinvolgerà anche le regioni del Nord-Ovest.

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Pubblicato il 20 Luglio 2026