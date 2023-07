Meteo Roma, allerta ondate di calore nel weekend: bollino arancione

(Adnkronos) – Ondate di calore a Roma nel weekend, scatta l'allerta per i rischi legate alle alte temperature che corrispondono al bollino arancione nel bollettino del ministero della Salute. Il dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede per sabato 8 luglio e domenica 9 luglio 2023, il bollino arancione (allerta di livello 2). L'amministrazione comunale ricorda che per "ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi è possibile contattare la Sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200", si legge sul sito del Comune. Il livello 2 di allerta prevede: temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, le persone con disturbi psichici, le persone con ridotta mobilità o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, le persone che fanno uso di alcol e droghe, le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, le persone con condizioni socio-economiche disagiate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Luglio 2023