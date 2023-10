Meteo prossima settimana, ancora caldo in attesa della pioggia

(Adnkronos) –

Sole, caldo, temperature oltre i 30 gradi a ottobre: anche l'inizio della prossima settimana in Italia propone un meteo tipico dell'estate, che non concede tregua nemmeno oggi. Il quadro però sta per cambiare, con l'ingresso dell'autunno atteso per metà mese e con l'arrivo della pioggia. I riflettori sono accesi su cicloni provenienti dall'Oceano Atlantico, destinati a portare precipitazioni prima sull'Europa Occidentale e poi sul bacino del Mar Mediterraneo. Nei prossimi giorni il quadro meteo apparirà più definito, ma per adesso la situazione appare cristallizzata con condizioni tipicamente estive. L'anticiclone continua a dominare la scena sull'Italia e sull'intera Europa Centrale, il sole non è minimamente insidiato e le temperature, tra oggi e domani, sono destinate a raggiungere – e superare nelle massime – i 30 gradi in una serie di città. Nelle prossime 24-36 'rischiano' di cadere primati a Roma e Milano, dove i termometri potrebbero arrivare rispettivamente a 32 e 29 gradi. Il caldo sarà anomalo in tutto il paese, con un'evidente escursione termica tra le ore diurne e quelle notturne. Domenica 8. Al nord: bel tempo prevalente e caldo estivo da record. Al centro: bel tempo prevalente e caldo estivo da record. Al sud: tutto sole e caldo estivo, qualche nuvola sparsa tra Calabria e Sicilia. Lunedì 9. Al nord: bel tempo prevalente e caldo estivo da record. Al centro: bel tempo prevalente e caldo estivo da record. Al sud: tutto sole e caldo estivo. Tendenza: dominio anticiclonico su tutto il territorio nazionale con Apollo, bel tempo prevalente e temperature di 8-10 gradi oltre la media del periodo, specie al Centro-Nord. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Ottobre 2023