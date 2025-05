Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni

(Adnkronos) – Meteo pazzo la prossima settimana. L'Italia sarà come divisa in due tra violenti temporali (e pure grandinate) e l'improvvisa avanzata del caldo anticiclone africano. Un clima estremo insomma. La settimana si aprirà lunedì 19 maggio con il rischio di qualche rovescio solamente sulle zone alpine e prealpine (in locale sfondamento sulle vicine pianure del Triveneto): altrove invece avremo maggiori spazi soleggiati con valori termici ben oltre i 24-25°C nelle principali città. Nei giorni successivi è previsto l'arrivo di un vero e proprio fronte temporalesco, l'ennesimo di questa tribolata primavera sottolinea iLMeteo.it. Nel corso di martedì 20 e mercoledì 21 maggio ci aspettiamo una serie di sventagliate temporalesche. A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. Stando agli ultimi dati a nostra disposizione le regioni più a rischio saranno ancora una volta quelle centro settentrionali: attenzione, in particolare, a Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. In molte aree del Centro, al Sud e sulle due Isole maggiori a dominare la scena sarà invece l'anticiclone africano: su questi settori è lecito aspettarsi una maggiore stabilità atmosferica e soprattutto un deciso aumento delle temperature con punte massime oltre i 28-30°C. Insomma, l'Italia sarà come divisa in due sul fronte meteorologico tra forti temporali e il caldo anticiclone africano. Queste dinamiche ci accompagneranno probabilmente fino alla fine del mese di Maggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2025