Meteo oggi Italia, picco del caldo ma da domani temporali. Estate però non è finita

(Adnkronos) – Picco del caldo oggi in Italia, graduale discesa dei valori massimi fino a sabato con l'arrivo dei temporali e poi di nuovo ritorno del caldo. L'estate 2023 non è ancora finita, dicono i meteorologi. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il raggiungimento del picco del caldo oggi sull'Italia: nelle prossime ore, infatti, le temperature saranno di circa 7-9 gradi oltre la media del periodo da Nord a Sud con picchi di 34-35 gradi, specie al settentrione e sulle regioni centrali tirreniche. Da mercoledì 13 settembre le temperature subiranno invece una leggera flessione ad iniziare dal Centro-Nord, soprattutto al settentrione e in Sardegna dove arriveranno anche dei temporali. Qualche rovescio bagnerà già stasera il settore di Nord-Ovest a ridosso dei rilievi, ma i temporali saranno più diffusi da domani quando dalle Alpi scenderanno verso le pianure adiacenti in serata: in questo caso sulle zone pedemontane alpine potrebbero risultare anche forti con possibili grandinate. Giovedì poi sarà la giornata più temporalesca, in particolare al Nord e anche sulla Pianura Padana: ci saranno temporali localmente forti ma di breve durata, in sintesi prevarrà il sole, ma le massime scenderanno di qualche altro grado e un po' d'acqua scenderà dal cielo. Anche venerdì e sabato saranno soleggiati ma un po' instabili, con qualche acquazzone anche verso le regioni centrali, specie tra Liguria, Toscana e Nord-Est. Su tutto il Centro-Nord si avvertirà un calo delle temperature con valori anche sotto i 30 gradi: più fresco ma ancora leggermente caldo. Il problema però, per chi odia il caldo, ma soprattutto per la natura e per gli ecosistemi, è che potrebbe tornare la canicola africana dal weekend: potrebbero tornare i 33-35 gradi all'ombra e quella cappa nordafricana che quest'anno non ci vuole abbandonare. Insomma, dopo il picco di oggi, avremmo una leggera flessione delle temperature e qualche pericoloso temporale, ma il vero spettro potrebbe essere il temibile ritorno del caldo africano (qualora venisse confermato) dal 16 settembre in poi specie al Centro-Sud: sarebbe decisamente da record e la natura ne risentirebbe con 35-38 gradi dopo la metà di settembre quando normalmente ce ne dovrebbero essere non più di 25-27. Martedì 12. Al nord: sole prevalente e gran caldo, molto oltre la media. Al centro: soleggiato e caldo oltre la media. Al sud: tutto sole. Mercoledì 13. Al nord: temporali sulle Alpi e anche Prealpi e medio-alte pianure del Nordovest, anche forti. Al centro: nuvolosità più presente. Al sud: sempre bel tempo e caldo in aumento. Giovedì 14. Al nord: temporali sparsi anche in pianura, specie al pomeriggio. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo. Tendenza. Altri temporali al centro-nord fino a sabato, poi possibile ondata di caldo dal weekend in poi specie al centro-sud.



Pubblicato il 12 Settembre 2023