Meteo oggi, Ferragosto di fuoco e caldo aumenta da domani

Il meteo oggi, 15 agosto, riserva all'Italia un Ferragosto di fuoco complice l'anticiclone Nerone: caldo e temperature ben oltre i 30 gradi al Centro e al Nord, mentre in altre zone – come Toscana e Sardegna – si arriva a picchi di 36 e 37 gradi. Il trend proseguirà anche domani e nei prossimi giorni, fino al 'record' del mese di agosto nel weekend del 19 e del 20, quando diverse città – compresa Roma – si avvicineranno ai 40 gradi. Il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sul Trentino Alto Adige e sul Cadore – come evidenzia ilmeteo.it – potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio e sera di oggi. Ma a parte il Ferragosto, ci sono delle novità invece per i giorni a seguire; infatti l’anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente e grossomodo da venerdì 18 invierà un’altra onda di calore che non farà altro che aumentare il caldo. Le temperature previste da questa data sono eloquenti; sarà un’escalation che raggiungerà probabilmente il suo apice nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare i 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia, infine sull’Umbria meridionale, sulle valli dell’alto Adige e su molte zone della Sardegna. Oltre al caldo diurno verso sera arriverà pure l’afa con i tassi di umidità che andranno alle stelle, aggravando il disagio fisico, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini. L’anticiclone africano potrebbe durare ancora per altri giorni, almeno fino al 23-24 agosto, dopo di che potrebbe venire ferito mortalmente da un’intensa perturbazione atlantica collegata a un ciclone presente sul Regno Unito. Ma siamo sicuri che dopo non tornerà ancora più forte? Martedì 15. Al nord: sole e caldo, temporali pomeridiano/serali su Trentino Alto Adige e Cadore. Al centro: tutto sole e caldo afoso. Al sud: sole e caldo moderato. Mercoledì 16. Al nord: soleggiato, caldo e coni temporali sulle Alpi. Al centro: sempre sole, caldo in aumento. Al sud: bel tempo con caldo nella norma. Giovedì 17. Al nord: tanto sole, caldo diffuso e consueti temporali sui confini alpini. Al centro: caldo in aumento, sole prevalente. Al sud: soleggiato con temperature in crescita. Tendenza: da venerdì 18 nuova escalation di caldo, stavolta anche al Sud. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Agosto 2023