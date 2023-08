Meteo Italia, previsioni: fino a venerdì 11 agosto niente afa poi torna il gran caldo

(Adnkronos) – Niente afa oggi, giovedì 10 agosto, e domani venerdì 11 secondo le ultime previsioni meteo, ma dal weekend in Italia torna il gran caldo. Intanto però è possibile godersi altri due giorni di classica estate mediterranea, calda ma senza particolari eccessi si legge su iLMeteo.it con tutte e 27 le città monitorate dal ministero della Salute da bollino verde oggi giovedì 10 agosto e solo una gialla (Bolzano) venerdì 11. Poi ecco che arriva una decisa svolta, con un'anticiclone africano che da sabato 12 agosto darà il via a una nuova ondata di caldo di questa stagione. Oltre all'estrema stabilità atmosferica con tanto sole su tutto il territorio, temperature in salita specie nella giornata di domenica 13, con punte massime oltre i 32-34°C sulle pianure del Nord, sulle due Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche. Su questi ultimi settori si potranno raggiungere picchi di 35-37°C, specie sulle zone interne di Toscana e Lazio, con il caldo che si farà sentire anche a Roma e Firenze. Sulla Sardegna i termometri saliranno fin verso i 40°C. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2023