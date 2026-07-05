Meteo, in arrivo ondata di caldo sull’Italia: anticiclone africano e temperature fino a 34 gradi

(Adnkronos) – Inizia oggi una lunga fase di caldo intenso che interesserà progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo e l’Italia, con temperature in aumento e stabilità atmosferica diffusa. Dopo le correnti instabili e i temporali degli ultimi giorni, il Paese sarà interessato da un vasto anticiclone destinato a dominare lo scenario meteorologico. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de ilMeteo.it, si tratta di “una nuova e decisa svolta a livello emisferico”, guidata dall’avanzata di un campo anticiclonico sul Mediterraneo. I primi effetti si registreranno da domenica 5 luglio, con condizioni di “pressoché generale stabilità atmosferica” su tutta la Penisola, da Nord a Sud. Oltre al tanto sole le temperature massime registreranno un deciso aumento, spingendosi agevolmente fin verso i 33-34°C nelle principali città del Centro-Nord; qualche grado in meno sui settori adriatici (Abruzzo, Molise e Puglia) e su parte dell'area jonica a causa di una maggior ventilazione dai quadranti settentrionali. In una prima fase, l’alta pressione sarà di natura mista, alimentata sia dall’anticiclone delle Azzorre sia da contributi di aria calda di origine africana. Con il passare dei giorni, e in modo più marcato dalla metà della prossima settimana,le dinamiche atmosferiche cambieranno assetto. Le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno definitivamente il sopravvento sul nostro Paese. In questo frangente, dovremo fare i conti con un'ondata di calore di tutto rispetto, caratterizzata da anomalie termiche significative (valori nuovamente sopra le medie climatiche) e un clima afoso su buona parte delle regioni. NEL DETTAGLIO



Domenica 5. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: stabile e soleggiato ovunque. Al Sud: soleggiato, venti da nord.

Lunedì 6. Al Nord: sole e caldo ovunque. Al Centro: sole, acquazzoni sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, locali temporali in Basilicata.

Martedì 7. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole, locali rovesci su zone interne. Al Sud: soleggiato, temporali sulla Sila..

Tendenza: stabilità atmosferica grazie alla presenza dell’anticiclone

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Pubblicato il 5 Luglio 2026