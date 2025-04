Meteo da 25 aprile a 1 maggio, le previsioni per i ponti tra pioggia e sole

(Adnkronos) –

Arrivano i ponti e il meteo, lentamente, in Italia migliora. Il quadro del tempo comincia a mutare da oggi, 25 aprile, in vista del prossimo primo maggio. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, le previsioni annunciano un 'laborioso' arrivo dell'anticiclone che porterà sole e temperature pienamente primaverili. In particolare, nella capitale interesse per le previsioni meteo di sabato 26 aprile: nella giornata dei funerali di Papa Francesco, con oltre 200mila persone attese a Roma, il rischio pioggia appare scongiurato. "Dopo settimane di maltempo e di frequenti nuvoloni ecco che gradualmente il tempo migliorerà tra il ponte del 25 aprile e quello del primo maggio: lentamente l'anticiclone tornerà a prendere possesso del nostro Continente, dopo che nelle ultime settimane una vasta area perturbata ha caratterizzato il meteo anche in Italia", dice all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo di 'iLMeteo.it'. "In altre parole dopo un 25 aprile all’insegna di frequenti rovesci tra Nord-Est e settore adriatico, il tempo migliorerà con un sabato 26 decisamente più soleggiato ma ancora non caldo. Le temperature si assesteranno sui 25 gradi e i venti saranno deboli", aggiunge, delineando un weekend ancora caratterizzato, almeno in parte, dagli ombrelli. "Domenica 27 aprile un ultimo nocciolo freddo transiterà sulle Alpi occidentali prima di tuffarsi nel Mediterraneo: – continua Tedici – questa bassa pressione in rapido spostamento verso sud, provocherà delle precipitazioni tra Piemonte e Liguria al mattino, poi dal pomeriggio qualche scroscio verso Sardegna, Toscana e Lazio. Sul resto del Paese avremo una domenica decisamente gradevole".

Quindi, l'inizio della settimana che segna il passaggio tra aprile e maggio. "La nuova settimana inizierà con i residui del nocciolo della domenica che porterà qualche acquazzone al Centro-Sud fino a martedì. In seguito, avvicinandosi al ponte del primo maggio, la pressione aumenterà così come le temperature. Al momento, sono previste belle giornate di sole da metà della nuova settimana fino almeno al 4 maggio: il secondo ponte festivo in pochi giorni sembra salvo", conclude Tedici. La settimana si aprirà lunedì 28 Aprile ancora nel segno dell'instabilità a causa del passaggio di un pericoloso fronte temporalesco: occhi puntati in particolare al Centro-Sud e sulle isole maggiori: su Sicilia e Sardegna non si escludono locali grandinate a causa della tanta energia potenziale in gioco. Da martedì 29 aprile, finalmente, la svolta con l'espansione dell'anticiclone Africano. La vasta area di alta pressione inizierà ad invadere, per la prima volta con decisione, buona parte del bacino del Mediterraneo e parte dell'Europa centrale inglobando quindi anche l'Italia. La stabilità all'insegna del bel tempo resisterà almeno fino al ponte del primo maggio con prevalenza di sole e assenza di precipitazioni, ad eccezione dei temporali su Alpi e settori adriatici nella giornata di martedì. Le temperature sono previste in deciso aumento, con punte massime fin verso i 24-25 gradi specie al Centro Nord. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Aprile 2025