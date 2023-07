Meteo, con Caronte tempesta di caldo record e notti tropicali

(Adnkronos) – Caronte arriva sull'Italia con il suo caldo torrido dando il via a un 'hot storm', una tempesta di calore eccezionale, che infuocherà la penisola per una settimana. La fiammata del potente anticiclone africano, spiega il fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò, ha tutte le carte in regola per poter battere alcuni record storici di caldo, come per esempio quello di Roma. La capitale d’Italia sta già boccheggiando con i 34-35°C di questi giorni, ma oggi dovrebbe raggiungere i 37°C, lunedì i 40°C e addirittura martedì 42-43°C; sarebbe dunque record (visto il precedente di 40°C). Ma il gran caldo picchierà duro anche sulle altre città; fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, “solo” 37°C a Milano ma con tassi di umidità stellari e latenza termica serale da record per via dell’Isola di calore urbano e con oltre 30°C che potranno perdurare fino a mezzanotte, 38-41°C anche al Centro-Sud come a Firenze, Perugia, Caserta, Bari, Catanzaro, Palermo. I picchi più alti però si raggiungeranno in Sardegna (fino a 47°C sulle zone interne meridionali, segnatamente a Decimomannu nel Cagliaritano), in Sicilia (45-46°C) e in Puglia (45°C a Foggia). Oltre al caldo intenso si dovrà fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di disagio fisico. Un disagio che potrebbe mettere a rischio la salute delle persone più fragili come anziani e bambini. Ma se di giorno il clima sarà rovente di notte sarà l’afa a farla da padrona. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C. Attenzione che nelle città più Grandi ed urbanizzate il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30°C fin quasi mezzanotte Infine, un accenno anche alle temperature eccezionali dei mari; sulla superficie si misurano già 30°C, un livello tropicale da mar libico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Luglio 2023