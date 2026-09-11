Meteo, ancora pioggia al Centro Sud poi cambia tutto: cosa succede con l’arrivo dell’Anticlone delle Azzorre

(Adnkronos) – Chi pensava che con le piogge degli ultimi giorni il grande caldo fosse finito dovrà ricredersi. Dopo il passaggio dell'incisiva perturbazione atlantica che ha decretato la fine di un'estate eccezionalmente calda e afosa, infatti, lo scenario meteorologico italiano si prepara ad accogliere l'Anticiclone delle Azzorre. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, questa figura di alta pressione di origine oceanica garantirà un imminente ritorno a un clima gradevole, senza caldo e senza

afa, sebbene nelle prossime ore permanga ancora una residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del Centro-Sud e, localmente, sul Nord-Est. La giornata di oggi segnerà la definitiva conclusione della prolungata anomalia termica su tutta la Penisola. I fenomeni instabili interesseranno inizialmente il basso Lazio e la Campania, per poi trasferirsi gradualmente verso il medio e basso versante adriatico, accompagnati da un generale e sensibile calo delle temperature. Contemporaneamente, alcuni rovesci residui si attarderanno tra Veneto, Venezia Giulia e Romagna, mentre sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche centrali si assisterà a un progressivo miglioramento. Sabato 12 settembre l'Anticiclone delle Azzorre si estenderà sul Centro-Nord, garantendo cieli prevalentemente sereni con temperature massime che si manterranno comodamente sotto i 27-29°C, con un’ulteriore netta attenuazione dell'afa. Al Sud, invece, il tempo si manterrà ancora a tratti incerto: tra Puglia,

Basilicata, Calabria e Sicilia si registrerà un ulteriore rinfresco accompagnato da isolati acquazzoni. Entro domenica 13 settembre si apriranno ampie schiarite anche sulle estreme regioni meridionali. L'intero territorio nazionale registrerà temperature massime inferiori ai 30°C: si tratta di un dato atmosferico estremamente significativo, che si verifica per la prima volta dallo scorso 24 maggio, data di inizio della fase canicolare subtropicale che ha portato l'estate 2026 a registrare i valori medi più elevati dall'inizio delle misurazioni storiche. I primi giorni della nuova settimana proseguiranno all'insegna della stabilità e del clima mite. A partire da mercoledì, tuttavia, i modelli matematici indicano il possibile avvicinamento di una nuova area di bassa pressione a partire dalle regioni settentrionali. Sebbene sia prematuro valutarne l'esatta traiettoria e intensità, la configurazione rimane costantemente monitorata per confermare l'eventuale ritorno delle piogge sul nostro Paese.

Venerdì 11. Al Nord: nubi irregolari, qualche residuo acquazzone. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: spiccatamente instabile.

Sabato 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, qualche rovescio sulle adriatiche. Al Sud: maltempo in Calabria, Sicilia, solo a tratti sul resto delle regioni.

Domenica 13. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: ultimi fenomeni.

Tendenza: nuova settimana stabile fino a mercoledì, poi nuove piogge.

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Pubblicato il 11 Settembre 2026