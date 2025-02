Meteo, alta pressione porta sole ad oltranza: ma continuerà a far freddo, le previsioni

(Adnkronos) – Dopo il maltempo della scorsa settimana, il sole sarà protagonista dei prossimi giorni sull'Italia, ma con delle sorprese. Una bordata artica eccezionale, la più fredda da 20 anni per alcune nazioni dell’Europa orientale, sfiorerà il nostro Paese portando gelate soprattutto mattutine. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che alta pressione non significa sempre sole e caldo, anzi. In inverno molto spesso abbiamo l’alta pressione e il freddo dilaga in pianura per il fenomeno dell’inversione termica: le temperature salgono in montagna mentre l’aria fredda, più pesante, si addensa nelle pianure. In altri casi l’alta pressione è associata a masse d’aria russe che spingono il gelo artico fin verso l’Italia: nei prossimi giorni vivremo un mix di queste due configurazioni, con gelo al mattino al Nord e a tratti sulla fascia adriatica fino a bassa quota. Registreremo dunque locali gelate fino a mercoledì e temperature sotto la media del periodo, specie nella prima parte della giornata; tutta colpa dell’aria artica russa che sta colpendo i Balcani e che scivolerà nei prossimi giorni con neve in pianura in Grecia, Turchia e addirittura Siria, Libano, Israele e, udite udite, persino in Egitto! Sono previste minime intorno ai -3/-4°C in Pianura Padana, quindi niente di eccezionale per il mese di febbraio ma in controtendenza con il Riscaldamento Globale. Sfatiamo subito, però, due falsi miti in un colpo solo: alta pressione non significa sempre caldo e sole e un paio di giorni sotto media termica non annullano il drammatico problema dei cambiamenti climatici: non lasciamoci ingannare da qualche vetro ghiacciato a febbraio, il riscaldamento Globale continua. Nei prossimi giorni l’alta pressione riuscirà, comunque, a portare tempo asciutto quasi ovunque dopo il maltempo, localmente estremo, associato al Ciclone di San Valentino: vivremo una settimana stabile salvo qualche piovasco in Sicilia e un po’ di nuvolosità sparsa; durante il giorno supereremo i 10-13°C al Centro e raggiungeremo i 16°C al Sud. Al Nord inizialmente avremo minime sottozero in pianura e massime freddine intorno ai 5-6°C.

Un cambiamento marcato del tempo è previsto non prima di 7-8 giorni, probabilmente una perturbazione raggiungerà l’Italia tra il 24 e il 25 febbraio. Per adesso restiamo tranquilli sotto la protezione dell’alta pressione che, però, non fa sempre rima con caldo e solleone!

NEL DETTAGLIO



Martedì 18. Al Nord: nubi irregolari; gelate al mattino. Al Centro: più nubi sul versante adriatico. Al Sud: molto nuvoloso, qualche piovasco su Calabria e Sicilia orientale.

Mercoledì 19. Al Nord: più nubi al Nord Ovest, soleggiato al Nord Est; gelate al mattino. Al Centro: piovaschi sulla Toscana, più sole altrove. Al Sud: piogge deboli su Sicilia e Calabria.

Giovedì 20. Al Nord: tanto sole dal pomeriggio. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche con piovaschi diffusi sul Lazio. Al Sud: piovaschi irregolari sulle ioniche.

Tendenza: prosegue il dominio dell'alta pressione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025