Attualità

Metalmeccanici, firmato rinnovo contratto: aumento salari di 205 euro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici: Fiom, Fim e Uilm e Fedemerccanica-Assistal hanno trovato un’intesa dopo il rush finale iniziato il 19 novembre. Tra i punti principali, un aumento salariale medio complessivo di 205,32 euro, una somma che va oltre l’inflazione prevista per gli anni di vigenza. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Bianca Atzei annuncia l’addio a Stefano Corti: “Strade diverse, mi sento un po’ sola”

20 minuti fa

Cancro al seno, nel docufilm ‘il bagaglio’ un viaggio autentico ed emblematico

24 minuti fa

Udinese-Bologna 0-3, rossoblù primi in classifica con Inter e Roma

33 minuti fa

Serie A, oggi Fiorentina-Juve – La partita in diretta

37 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio