Meta, processo su dipendenza da social: accordo per oltre 16 miliardi di dollari

(Adnkronos) –

Meta ha raggiunto un accordo extragiudiziale con alcuni Stati americani, nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la

dipendenza dei minori dai propri social network

, impegnandosi a versare oltre 16 miliardi di dollari. La società madre di Facebook e Instagram ha inoltre accettato di apportare modifiche significative alla configurazione dei propri prodotti destinati agli utenti più giovani, secondo quanto emerge da un documento depositato mercoledì agli atti, che dovrà ancora essere ratificato da un giudice federale di Oakland (California).

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2026