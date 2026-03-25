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Meta e YouTube condannati nel processo perché creano dipendenza

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(Adnkronos) – Meta e YouTube condannati perché creano dipendenza. A Los Angeles il processo a carico dei due colossi si è chiuso con la sentenza di condanna. Le due compagnie dovranno versare un risarcimento di 3 milioni di dollari ad una giovane, che ha intentato la causa sostenendo di aver sviluppato dipendenza dalle piattaforme delle due aziende fin da bambina. Il processo è durato un mese e nel corso delle udienze ha testimoniato anche il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Marzo 2026

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