Meta a caccia di abbonati: le versioni Plus di Facebook e Instagram

(Adnkronos) – Meta punta con decisione sulle entrate ricorrenti e introduce una svolta nel modello di business delle sue piattaforme principali. Accanto alle novità legate a WhatsApp, la holding di Mark Zuckerberg ha dato il via al rilascio globale di Facebook Plus e Instagram Plus, due formule di abbonamento proposte a un costo di 3,99 dollari (o euro) mensili ciascuna. La strategia mira a monetizzare l'immensa base di utenti attivi offrendo strumenti avanzati a chi è disposto a pagare una quota fissa. Le prime indiscrezioni sulle funzionalità incluse ricalcano in parte quanto già visto su altri canali social che hanno scommesso sulle sottoscrizioni premium. Per quanto riguarda Instagram Plus, i vantaggi si concentrano soprattutto sulla gestione dei contenuti temporanei e sulla privacy. Gli abbonati possono visualizzare il numero complessivo di rewatch ricevuti da una Storia, creare liste di pubblico personalizzate e illimitate oltre alla classica cerchia degli "Amici più stretti", ed estendere la durata dei post oltre le canali 24 ore standard. Viene inoltre introdotta la possibilità di sbirciare le Storie altrui senza apparire nella lista dei visualizzatori, all'interno della quale è stato inserito anche un sistema di ricerca interno. Il pacchetto premium prevede poi opzioni per incrementare la visibilità, come la funzione che permette di mettere in evidenza una Storia una volta alla settimana per raggiungere un pubblico più ampio, e la facoltà di pubblicare contenuti direttamente sul proprio profilo o nelle storie in evidenza senza che questi compaiano nel feed dei follower. Non mancano elementi di personalizzazione estetica, tra cui reazioni animate esclusive, icone dell'applicazione personalizzate, font inediti per la biografia e la possibilità di fissare in alto un numero maggiore di post. Un ventaglio di opzioni del tutto simile è previsto anche per la controparte Facebook Plus. Sebbene i vertici dell'azienda non abbiano ancora pubblicato l'elenco completo e definitivo di tutte le modifiche, la dirigenza ha già confermato che i servizi verranno arricchiti con ulteriori opzioni nel corso del tempo. Il roll-out dei nuovi piani tariffari è iniziato a livello globale e la comparsa delle opzioni di attivazione all'interno delle singole applicazioni avverrà progressivamente per tutti gli utenti.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026