Mestriner (Alleanza), ‘possiamo dare risposte concrete a bisogni famiglie’

(Adnkronos) – “Possiamo dare risposte concrete a quelli che sono i nuovi bisogni dovuti al contesto economico, sociale piuttosto che dei mercati per essere sempre vicini alle famiglie italiane”. Così il responsabile Vita & danni di Alleanza Assicurazioni, Ivan Mestriner, in occasione della convention annuale dal titolo 'Il nostro stile ci rende unici' in corso a Genova presso i Magazzini del Cotone. “Abbiamo adeguato – ha proseguito – la nostra proposizione di investimento allineandola al nuovo contesto senza però rinunciare alla nostra strategia di lungo periodo. Da inizio anno abbiamo lanciato valore 125, un prodotto che risponde ai bisogni delle famiglie italiane che cercano delle soluzioni di destinazione dei propri risparmi in forme di investimento non collegate alla volatilità dei mercati”. “La fotografia di oggi – ha continuato Mestriner – è quella di uno stato che spende 300 miliardi per le pensioni pubbliche e deve fare i conti con l’invecchiamento della popolazione. Oggi abbiamo più di 14 milioni di over 65, quindi il 23% della popolazione, che diventeranno 20 milioni nel 2045. E’ chiaro che con questo trend difficilmente si riuscirà a garantire quello che oggi riesce a spendere per le pensioni e dunque assume un ruolo fondamentale quello degli assicuratori di andare a integrare questa situazione, con un piano di pensione integrativa che possa pensare all’autonomia e alla sicurezza delle persone per il loro domani”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Ottobre 2023