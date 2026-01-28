Attualità

Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso

(Adnkronos) – E' giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Si tratterebbe di tre cacciatori, che erano usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. Sul posto il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo. 
(Adnkronos)


Pubblicato il 28 Gennaio 2026

