Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l’ex compagno

(Adnkronos) –
Femminicidio a Messina, dove è stata uccisa una donna di 50 anni. La vittima, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo. A ucciderla sarebbe stato l'ex compagno, Santino Bonfiglio di 67 anni, che è stato fermato e ha confessato il delitto.  Il 67enne, che ha affermato di avere ucciso martedì sera a coltellate la sua ex compagna, fino a un mese fa era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona.  Sembra che l'uomo sia andato ieri sera a trovare la ex per parlare, quando l'ha accoltellata a morte. A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima che non aveva notizie della madre.  
Pubblicato il 11 Marzo 2026

