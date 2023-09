Messina Denaro sempre più grave, all’Aquila la figlia e la nipote

(Adnkronos) – Si aggravano sempre di più le condizioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila dove è sottoposto alla terapia del dolore per il tumore al colon giunto al quarto stadio da cui è affetto. All’Aquila ci sono la figlia Lorenza Alagna, che di recente ha chiesto di potere avere il cognome del padre, e la sua legale, e nipote, l’avvocata Lorenza Guttadauro. La figlia lo ha potuto vedere seppure con le misure di sicurezza mentre la legale ancora non ci ha parlato. Ma è lì per eventuali istanze urgenti. Messina Denaro è ricoverato dallo scorso 8 agosto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento per un blocco intestinale. Da allora il boss 62enne viene alimentato per via parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è sorvegliato a vista da decine di agenti penitenziari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Settembre 2023