Messico, eruzione vulcano Popocatepetl: ceneri bloccano centinaia di voli

(Adnkronos) – Sono stati 1.200 i voli bloccati lo scorso fine settimana all'aeroporto internazionale di Città del Messico dalle ceneri del vulcano Popocatépetl in eruzione: 403 sono stati cancellati, 804 hanno subito ritardi significativi con pesanti disagi per 11mila persone nella capitale, altre 2mila nell'aeroporto internazionale Felipe Angeles, a nord di Città del Messico. Il vulcano è tra i più monitorati al mondo a causa dell'enorme numero di persone residenti nell'area circostante, dove si trova Città del Messico. L'allarme per la sua attività è stato portato al livello giallo – terza fase – quello precedente il livello di allerta rossa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Maggio 2023